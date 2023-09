Neuer Name für Stix-Shop: Käsehütte fürs Weitental

Seit drei Jahren bietet Karl Stix in seinem „Weitental-Shop“ in der Weitener Hauptstraße höchste Qualität an. Nunmehr wird einiges verändert, vor allem aber erweitert. Der bisherige Verkaufsshop übersiedelt gleich nach nebenan im selben Gebäude und wird in „Käsehütte Weitental“ umbenannt. Größtenteils bleibt das Angebot gleich, erweitert wird dieses unter anderem mit Fleisch- und Wurstwaren, Stutenmilch, Hanfprodukten und Sonnentor-Artikeln. In den neuen, vergrößerten Verkaufsräumen bleibt bezüglich Selbstbedienung alles beim Alten.

Nur das Bezahlsystem ändert sich. Beim neuen Kassensystem werden die Waren selbst gescannt, bezahlt werden kann mit Bargeld oder per Bankomatkarte. Geöffnet ist täglich von sechs bis 22 Uhr. „Eine Bereicherung“, so Bettina Hofer und Robert Stix, „ist die Erweiterung in Selbstbedienung, um einen Imbiss einzunehmen.“ Dafür werden im Außen- und Innenbereich Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Eröffnung findet am Samstag, 30. September statt. Hier gibt es eine Verköstigung, der Reinerlös kommt der Caritas-Werkstätte in Braunegg zugute.