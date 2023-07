Neuer Namen für Würnsdorfer Dorfplatz

Am vergangenen Sonntag fand in der Katastralgemeinde Würnsdorf (Pöggstall) ein ganz besonderes Fest statt. Im Rahmen des Patroziniums zu Peter und Paul feierte Pfarrer Oliver Becker eine heilige Messe. Eine Geste überstrahlte die Feierlichkeiten: Der Dorfplatz erhielt an diesem Tag einen neuen Namen.

Im Gedenken an einen „großen Mitbürger“, wurde der Dorfplatz auf „Johann-Ebenhöh-Platz“ umgetauft. Ebenhöh war der Motor und Betreiber seitens der Dorfgemeinschaft Würnsdorf-Dietsam und Urheber der Idee, hier einen Allzweckplatz zu errichten, wo die Marktgemeinde Pöggstall zum Ankauf des Grundes die nötigen Mittel bereitstellte. Unter seiner Obmannschaft und unter Mithilfe vieler Freiwilliger ist dieser entstanden. Nun wird ihm am Dorfplatz Tribut gezollt.

Über die Umbenennung zeigt man sich im Ort erfreut: „Hier ist ein Platzerl entstanden zum Verweilen, zur Kommunikation und um Feste zu feiern“.