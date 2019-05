Anfang Juli 2018 gastierte das Gruppe B-Rallyelegenden-Event in der Bezirkshauptstadt, welches tausende Zuschauer anlockte. Zwei Tage dröhnten dabei die Motoren. Während VP-Stadtrat Peter Rath und einige Motorsportfreunde in dem Event eine perfekte Werbung für den Tourismusort sahen, stiegen Anrainer und die Grünen auf die Barrikaden. Von Freiheitsberaubung durch Straßensperren und fehlender Informationspolitik war die Rede, aber auch von Lärmbelästigung und unzähligen Schäden. Trauriger Höhepunkt: Ein Crash auf der Abt-Karl-Straße, bei dem durch Glück nur Sachschaden am Rallyeauto entstand.

Bereits kurz nach der Veranstaltung versprachen die Grünen, alles zu unternehmen, damit es dieses Event in der Stadt künftig nicht mehr geben wird. Nach einer Besprechung mit Einsatzkräften und den Organisatoren nahm VP-Vize Wolfgang Kaufmann die Veranstalter in die Pflicht und forderte eine bessere Informationspolitik. Die Fortsetzung des Events stand da noch in den Sternen, Stadtchef Patrick Strobl wollte sich im Sommer dazu noch nicht festlegen. Klar positioniert hat sich damals die JVP, die für den Fortbestand der Rallye warb.

„Uns haben Gemeinden angesprochen, ob wir durch ihr Zentrum fahren wollen. Auch eine Fahrt durch Melk ist wieder angestrebt.“ Peter Freisinger, Organisator

Wenn überhaupt, dann sollte sie laut den Kritikern im April oder im Oktober stattfinden. Wünsche, die der Veranstalter zwar hörte, aber anscheinend großteils ignorieren wird. Anders als ursprünglich geplant, wird 2019 kein Event stattfinden, dafür verspricht Organisator Peter Freisinger für den 2. bis 4. Juli 2020 ein noch größeres Rallye-Event in Melk. Ausschlaggebend für die Entscheidung, die Rallye nur alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, war der zweite Platz in der Kategorie „Public Events Sport“ beim Austrian Event Award 2018. „Wir orientieren uns an Red Bull und wollen die Vorfreude auf das Event leben lassen. Alle zwei Jahre lässt es sich noch besser organisieren“, meint Freisinger.

Die Planungen für 2020 laufen dafür bereits auf Hochtouren. So soll es dann nicht nur eine, sondern mehrere Stadtrundfahrten geben. „Uns haben andere Gemeinden angesprochen, ob wir nicht durch ihr Zentrum fahren wollen. Auch eine Fahrt durch Melk ist wieder angestrebt“, betont Freisinger, der mit den Kritikern in der Stadt hart ins Gericht geht: „Wir sind durch den Dreck gezogen worden – und das, obwohl einige Unternehmen an diesen Tagen einen Umsatz gemacht haben wie sonst in einem Monat.“ Keine Freundschaft wird Freisinger dabei auch mit den Grünen schließen: „Die Grünen und ihre Kritik gibt es überall. Aber auch die fahren mit ihren Autos und mit dem Flugzeug in den Urlaub.“

privat Die Werbung für das Event im Jahr 2019 war bereits angelaufen. Die Veranstaltung wurde dennoch auf 2020 verschoben.

Mulmig ist Grünen-Gemeinderätin Bettina Schneck bei den Vorhaben Freisingers. „Wir sind gegen jegliche Form des Rennens in der Stadt.“ Sie erinnert auch an die 532 Anzeigen, die im Zuge der Rallye wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen ausgestellt wurden. „Das letzte Event hat bei vielen für Ärger gesorgt, auch in

den betroffenen Nachbargemeinden. Es genügt, wenn diese Rallye am Wachauring stattfindet“, erklärt Schneck. Im Hinblick auf den Termin im Sommer verweist sie auf einen Stadtrats-Beschluss, nach dem das Event nur in der Nebensaison stattfinden darf. „Wir werden von unseren Beschlüssen nicht abweichen. Es gibt auch noch keine offizielle Anfrage vom Veranstalter“, betont VP-Stadtchef Patrick Strobl. Bei den Vorgesprächen um das mittlerweile gecancelte Event betonte der zuständige VP-Stadtrat Peter Rath, dass es keine Sonderprüfung durch die Altstadt geben wird.

Persönlich findet es Rath aber schade, wenn das Event nicht mehr in seiner ursprünglichen Form stattfindet. „Wir hatten die Chance, Monte Carlo nach Melk zu bringen. Hier hätte etwas Großes entstehen können.“