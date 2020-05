Wer hatte nicht in den vergangenen Monaten Husten, Halskratzen oder sogar Fieber. Eigentlich nichts Seltsames in der kalten Jahreszeit. Doch seit Corona ist nichts mehr, wie es war.

Denn genau diese Symptome, gepaart mit anderen, könnten Anzeichen für eine Covid-19-Infektion sein. Seit Ende April können sich Menschen, die vermuten, Corona gehabt zu haben ohne es zu merken, einem Antikörpertest unterziehen. Diesen bietet, wie zahlreiche andere Kollegen auch, Allgemeinmediziner Michael Karner aus Melk an. „Der Test kostet um die 40 Euro und ist erst sinnvoll nach vier bis fünf Wochen nach möglicher Infektion, weil erst dann Antikörper vorhanden sind“, erklärt Karner. Viele Menschen können das Virus auch ohne Symptome in sich getragen haben.

„Ob es Vorteile hat, sich die Antikörper bestimmen zu lassen, wird derzeit selbst unter Experten diskutiert.“ Birgit Jung, Ärztekammer

Zur Testpremiere in der Praxis stellte sich NÖN-Mitarbeiterin Tanja Horaczek-Gasnarek zur Verfügung. „Ich hatte vor der Pandamie mit vielen Leuten Kontakt. Diese waren Skifahren oder in den betroffenen Gebieten unterwegs“, erklärt Horaczek-Gasnarek. Und da sie vor den Ausgangsbeschränkungen unter Hustenreiz und Geschmacksverlust litt, wollte sie Klarheit haben: Hatte sie auch das Coronavirus? Dazu musste sie zur Blutabnahme. Doch beim Ergebnis heißt es: Bitte warten. Die Labors sind aufgrund der zahlreichen Testungen mit den Auswertungen beschäftigt. „Es fehlt an Reagenzien“, teilte das Labor zu Druckschluss mit.

Der Antikörper-Test kostete bei Karner rund 40 Euro, andere Ärzte verlangen dafür bis zu 90 Euro. Ein Umstand, der bei vielen Patienten für Verwirrung sorgt. Bei der Ärztekammer betont Sprecherin Birgit Jung, dass es sich bei den Antikörpertests auf SARS-CoV-2 um eine Privatleistung handelt, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. „Aus diesem Grund kann auch der Preis für die Bestimmung frei festgesetzt werden“, betont Jung. Vonseiten der Ärztekammer gibt es keine Vorgabe oder Empfehlung hinsichtlich der Preisgestaltung. Sie erklärt auch, dass diese Privatleistung jederzeit wieder eingestellt werden kann. Generell zeigt sich die Ärztekammer aber skeptisch. „Ob es Vorteile hat, sich die Antikörper bestimmen zu lassen, wird derzeit selbst unter Experten diskutiert“, erklärt Jung.