Mank: Widerstandskämpferin soll Dollfuß ersetzen

Das Datum war kein Zufall. Am vergangenen Mittwoch, 21. Dezember, fand die zweite Mahnwache der SPÖ am Manker Dollfuß-Platz statt. Just an dem Tag, an dem Engelbert Dollfuß 1933 die Abschaffung der Selbstverwaltung in den Arbeiterkammern per Verordnung verfügte. Abermals plädierte eine „rote“ Delegation für die Umbenennung des Platzes.

„Es gibt Menschen, die es tatsächlich verdienen, dass ein Platz nach ihnen benannt wird und sie so unvergessen bleiben. Opfergedenken statt Täterkult lautet unsere Verantwortung“, betonte SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. Und so „überklebten“ die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an jenem Mittwoch das blaue Schild mit einem neuen Namen: Maria Emhart.

Erster Vorschlag der SPÖ: Wer war Maria Emhart?

Geboren wurde Emhart am 27. Mai 1901 in Pyhra (Bezirk St. Pölten-Land). Sie war 1934 an den Februarkämpfen beteiligt, wurde inhaftiert und mangels Beweisen freigesprochen. Sie arbeitete nach dem Verbot der sozialdemokratischen Partei, der sie auch angehörte, im Untergrund weiter. Dies führte zur Anklage im Großen Sozialistenprozess − sie wurde zu 18 Monaten Kerker verurteilt. Ab 1953 war Emhart Nationalratsabgeordnete. „Sie verstarb im Oktober 1981, noch heute leben Nachfahren von ihr in Mank. Maria Emhart ist nur eine von vielen Opfern aus der Dollfuß-Zeit mit Bezug zu dieser Region“, erläuterte Schnabl.

Die Widerstandskämpferin Emhart machte den Anfang, weitere Vorschläge zur Umbenennung des umstrittenen Platzes folgen. Das kündigte im Rahmen der Mahnwache auch der Ybbser SPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Schroll an: „Wir werden keine Ruhe geben, bis die Leute zur Vernunft kommen.“ Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen des Aufarbeitungsprozesses (siehe Infobox rechts), so lange wollen die SPÖ-Vertreterinnen und -Vertreter auch neue Vorschläge zur Umbenennung präsentieren. „Das sind wir den Opfern des Ständestaates schuldig“, fügte der St. Pöltner SPÖ-Nationalratsabgeordnete Robert Laimer hinzu. Nach der Mahnwache nahmen sie die Tafeln noch einmal ab. Dann stand da wieder „Dr. Dollfuß“, gelbe Lettern auf blauem Hintergrund.

