Mahnwache in Mank: 25 Personen gegen Dollfuß

Die Stadt Mank und ihr Dollfuß-Platz kommen einfach nicht zur Ruhe. Nachdem die abermalige Verschiebung der Umbenennung des Platzes − nach einem Gemeinderatsbeschluss samt einjähriger Aufarbeitungsphase − österreichweit für Schlagzeilen sorgte, stiegen jetzt abermals die SPÖ-Funktionäre auf die Barrikaden. Angeführt von den beiden Nationalratsabgeordneten Alois Schroll und Robert Laimer sowie dem Ex-Abgeordneten Anton Heinzl und der Bezirksspitzenkandidatin Petra Irschik demonstrierten knapp 25 Personen mit einer Mahnwache für die sofortige Umbenennung des Platzes. Per Videobotschaft meldete sich auch SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl deutlich zu Wort. „Eine Straße oder einen Platz nach einer Person zu benennen, ist eine der größten Ehren, die eine Gemeinde einer Person zukommen lassen kann. Dass die Stadt Mank diese Ehre dem austrofaschistischen Diktator Engelbert Dollfuß zukommen lässt, macht mich betroffen und wütend. Faschismus ist keine Meinung, sondern der Grund für eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte“, dankt Schnabl allen, die sich an der Demonstration beteiligten, um die Werte von Demokratie und Menschenrechten hochzuhalten.

SPÖ zeigte Infotafeln mit Opfern von Dollfuß

Der Ybbser Schroll sieht es als Schande für die demokratische Republik, das Bundesland Niederösterreich und den Bezirk Melk, dass im Jahr 2022 ein Platz noch immer den Namen Dollfuß trägt. Schroll wirft auch die Frage auf, welchen Sinn die Benennung nach Dollfuß habe: „Es gibt noch immer Kräfte in unserem Land, die es für sinnvoll, notwendig und offenbar auch für gut halten, an diesem Namen festzuhalten“, ärgert sich Schroll, der im Parlament zudem bereits einen Antrag zur Klärung der Finanzierung für die Aufarbeitung und Umgestaltung des Dollfuß-Platzes und des Texingtaler Museums stellte. Um auf die Taten von Dollfuß weiter aufmerksam zu machen, fertigte die SPÖ Infotafeln mit Personen an, die in dieser Zeit zu Opfern wurden. „Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können den Opfern dieser Diktatur gedenken und ihnen Respekt erweisen“, sagt Schroll.

Naturgemäß kritischer sieht die SPÖ-Aktion Manks Stadtchef Martin Leonhardsberger (ÖVP): „Wir haben im Gemeinderat einstimmig − gemeinsam mit der SPÖ − beschlossen, dass wir den Dollfuß-Platz historisch aufarbeiten. Daran wird auch eine derartige Versammlung nichts ändern.“ Der Stadtchef attackiert aber auch die SPÖ. So sollen bei der Mahnwache nur „zwei oder drei Manker“ anwesend gewesen sein, zudem sollen die Manker SPÖ-Mitglieder nicht über die Aktion informiert gewesen sein. „Ich finde es eher kontraproduktiv, was die Bezirkspartei der SPÖ da macht“, meint Leonhardsberger.

ÖVP-Mandatare als Demo-Beobachter

Verwundert über die Aussagen, zeigt sich Irschik: „Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Natürlich waren unsere Parteimitglieder informiert. Es ist ja undenkbar, wenn die SPÖ im gesamten Bezirk informiert ist, aber nicht unsere Stadtpartei.“ Dass allerdings keine SPÖ-Gemeinderäte bei der Mahnwache waren, bestätigt auch Irschik. „Es ist ja keine Pflicht, dorthin zu gehen, sondern eine Kür. Immerhin waren aber von der ÖVP mit Theresia Frühauf und Othmar Garschall zwei Mandatare als Kibitze vor Ort“, schmunzelt die SPÖ-Stadtparteichefin im NÖN-Gespräch.

