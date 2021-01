Im ersten Halbjahr 2021 will die Strabag mit dem Bau ihrer NÖ-Zentrale in St. Pölten starten. Nach der Fertigstellung wird die neue Zentrale im Süden St. Pöltens Platz für rund 200 Mitarbeiter haben.

Dies hat aber auch Auswirkungen auf den Standort der Strabag in Loosdorf. So sollen die Strabag-Kanaltechnik-Sparte und der Bereich Sportstättenbau in Loosdorf geschlossen und nach St. Pölten übersiedelt werden. In mehreren Tochtergesellschaften der Strabag arbeiten derzeit rund 100 Mitarbeiter in Loosdorf.

Bei der Strabag will man die Schließung der Loosdorfer Niederlassung auf NÖN-Anfrage nicht bestätigen. „Die Entscheidungen über weitere Standorte in und rund um St. Pölten sind noch nicht final“, will Strabag-Sprecherin Marianne Jakl derzeit noch keine Angaben zu Loosdorf machen.

SP-Bürgermeister Thomas Vasku kennt Gerüchte über eine Schließung der beiden Strabag-Niederlassungen in Loosdorf seit knapp zehn Jahren. „Ich höre immer wieder Gerüchte, über eine Schließung weiß ich derzeit aber nichts“, sagt Vasku.