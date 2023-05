Mank als Vorreiter für den Klimakompass

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurden im Gemeinderat und in der Bürgerinfo die Ergebnisse der Energie- und Umweltagentur des Landes (enu) präsentiert (die NÖN berichtete). Der Klimakompass, den Mank als eine der ersten Gemeinden in Niederösterreich ausgefüllt hat, zeigt in sechs Themengebieten, wie weit die Stadtgemeinde selbst und die gesamte Bevölkerung bei der Erreichung der Pariser Klimaziele 2030 ist. „In fünf von sechs Bereichen erfüllt die Stadtgemeinde schon die Ziele 2030“, berichtet Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP). Zu den jüngsten Schritten, die in der Stadtgemeinde umgesetzt wurden, zählt die Montage der letzten LED-Straßenleuchten in der Loosdorferstraße. Zudem wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung der Ausbau der Photovoltaikanlagen beschlossen. „Die Kläranlage bekommt Solarzellen mit einer Höchstleistung von 91 Kilowatt“, informiert der Bürgermeister.

