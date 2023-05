60 Kilogramm Müll bei Loosdorfer Cleanup Day gesammelt

Nach wie vor landen immer noch Abfälle am Straßenrand oder in der Natur: Um ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll und für verantwortungsvolles Recycling zu setzen, lud McDonald’s Österreich am vergangenen Samstag erstmals zur erfolgreichen Premiere eines österreichweiten McDonald’s Cleanup Day – so auch in Loosdorf: Wie in zahlreichen McDonald’s Restaurants in ganz Österreich hieß es vergangenen Samstag bei McDonald’s Loosdorf „An die Müllsäcke, fertig, los!“.

Franchisenehmer Wolfgang Heindl begrüßte dabei nicht nur Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku und seinen Sohn Johannes, sondern auch Landtagsabgeordneten Anton Kasser, ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke sowie Nikolaus Piza (Managing Director McDonald's Österreich).

Gemeinsam mit engagierten Gästen aus der Region zog das McDonald’s-Team los, um weggeworfene Abfälle von Parkplätzen, Straßenrändern, Böschungen, Wiesen einzusammeln – und das mit einem beachtlichen Erfolg: So sammelten die rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Cleanup Day 18 Säcke mit knapp 60 Kilogramm an Müll. „Wir bedanken uns bei unseren Gästen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement beim Cleanup Day. Durch das gemeinsame Müllsammeln setzen wir nicht nur ein Zeichen gegen achtloses Wegwerfen und schaffen Bewusstsein für die richtige Müllentsorgung, sondern tun zusammen etwas Gutes für die Umwelt hier in unserer Gemeinde“, erklärt Franchisenehmer Wolfgang Heindl. Als Dankeschön lud der Unternehmer alle Teilnehmer:innen anschließend auf ein Klassiker-McMenü ein.

