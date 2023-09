Das Österreichische Umweltzeichen wurde am 5. September an 28 Kultur- und Eventbetriebe in insgesamt sechs Kategorien verliehen. Seit mehr als 30 Jahren ist das Österreichische Umweltzeichen das wichtigste staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich und steht für eine konsequente Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zahlreiche Betriebe nutzten den Zertifizierungsprozess sich hinsichtlich mehrerer Richtlinien – wie beispielsweise Gastronomie, Green Meetings und Events – überprüfen zu lassen und konnten so mehrere Urkunden entgegennehmen. Über eine Urkunde freute sich unter anderem Wachau Kultur Melk.