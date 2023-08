Bürger schalten sich ein: Manks Flächen im Fadenkreuz

Während im Rest des Bezirks am vergangenen Montag der ein oder andere Tropfen vom Himmel fiel, regnete es in Mank vor allem eins: Fragen. Grund war die zweite Bürgerinfo der Stadtgemeinde, die Auskunft über die Flächenumwidmungsplanung geben sollte.

Das Programm der Veranstaltung sorgte schon vorab für gehörig Zündstoff in den sozialen Medien. Um etwaige Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, wählte ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger deshalb ein öffentliches Format, das für die Mankerinnen und Manker zugänglich war, der Ortschef stand Rede und Antwort. Das Ergebnis: Eine gründliche Auseinandersetzung, die den scharfen Blick der Bürgerinnen und Bürger auf die „Baustellen“ und Pläne der Stadtgemeinde zeigte. Gegliedert in das Mobilitätskonzept von Mank und der Flächenumwidmung präsentierte Leonhardsberger die Vorhaben. Bei ersterem handelte es sich um eine kurze Zusammenfassung, die in einer nächsten Bürgerinfo Ende September noch näher beleuchtet werden soll. Eine Umfrage diente hier als Grundlage. Daraus ergaben sich vermeintliche, künftige Maßnahmen für Fußgänger und die Kreuzungsgestaltung. Hauptteil des Events waren die Informationen über die Flächenumwidmungen, die sich die Stadtgemeinde auf die Agenda gesetzt hat:

Das Molkerei-Areal als Mehrzweckfläche

Als Vorzeigeprojekt attestiert der Ortschef die Vorhaben im Molkerei-Areal, welches die Stadtgemeinde schon 2018 angekauft hatte. Nicht unweit vom Hauptplatz soll damit das dritte kleine „Ortszentrum“ entstehen. Neben Begegnungspark und Kindergarten sollen hier neue Wohneinheiten gebaut werden. Im Fokus stand vor allem der Plan, pro Wohneinheit nur einen Parkplatz zu errichten. „Wie funktioniert das?“, fragt sich eine Bürgerin. „Mit gezielter Vermarktung für jene, die sich bewusst für ein Auto entscheiden oder nur eines brauchen“, erklärt er und verweist auf Carsharing. Die Stadtgemeinde Mank wolle neue Wege gehen. Etwa 2026 soll der Startschuss für das Stadtentwicklungsprojekt fallen

„Grüner“ Eurospar sorgt für Zündstoff

Auch ein Eurospar ist angrenzend in Planung. Dieses Vorhaben rührt aus dem Wunsch von Spar „sich vergrößern zu wollen“, sagt der Stadtchef. Eigentlich ist dieser im Alpenvorlandcenter platziert, wo nun Billa einziehen soll. Die Stadtgemeinde möchte damit die Nahversorger wieder in den Ortskern holen. Thema war in diesem Zusammenhang vor allem die Bodenversiegelung, die durch den Bau eines Eurospars entsteht. Um Umweltschäden gering zu halten, würde Leonhardsberger aber das Maximum an „Grün“ von Spar fordern: „Wir sprechen von einem begrünten Flachdach, PV-Anlagen am Dach und über manchen Parkplätzen und auch die restlichen Parkplätze sollen begrünt werden“. Zudem würde es sich bei der Fläche um ein „seit Jahrzehnten gewidmetes Bauland“ handeln, das derzeit grün ist. Die Frage, warum Spar nicht in Tiefgaragen investiert, schiebt Leonhardsberger zur Beantwortung in Richtung Supermarkt-Kette. Diese würde die Filialen nur in städtischen Gebieten in die „Höhe bauen wollen“.

Sparkasse will sich vergrößern: Drei Bäume müssen möglicherweise fallen

Die Parkplatz-Thematik stellt sich auch beim Sparkassen-Projekt, bei dem die Bank das bestehende Gebäude erweitern möchte. Zu Leiden des angrenzenden Sparkassenparks, welcher Grünland ist. Hier möchte man eine Attraktivierung der Herrenstraße samt breiterem Geh- und Radweg erreichen. Hier ist auch eine Tiefgarage angedacht. Auf den derzeitigen Plänen sei das Bauvorhaben der Sparkasse noch etwas größer eingezeichnet. Grundsätzlich möchte Leonhardsberger aber den Park so gut es geht erhalten, „drei Bäume müssten gefällt werden.“ Wenn es nach einigen Bürgerinnen und Bürgern geht, sind das drei Bäume zu viel. Die großen Nussbäume würden nicht nur Schatten spenden, sondern für viele auch als Erholungsort dienen. Außerdem seien sie teilweise über 100 Jahre alt. Der Ortschef relativierte die Pläne durch Ersatzpflanzungen und ein begrüntes Flachdach. Auch die Sparkasse würde versuchen, die Schäden gering zu halten. So möchte man aus dem Gebäude, das für Wohneinheiten und Büros angedacht ist, ein Null-Energie-Haus machen.

Für dieses Bestreben können die Mankerinnen und Manker bis Montag, 21. August, Stellungnahmen abgeben, die dann im Gemeinderat diskutiert werden. Umgesetzt werden müssen die Anregungen jedoch nicht. Dennoch sei gerade beim Sparkassen-Projekt noch „alles im Fluss.“

Die Bedenken über den negativen ökologischen Fußabdruck quittiert der Ortschef mit: „Mank ist die viertbeste Umweltgemeinde in Niederösterreich.“