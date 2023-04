Das Ortszentrum Krummnußbaum füllt sich: Nahversorger ist übersiedelt

Daniela Kern aus Sarling betreibt seit Jänner 2022 den Adeg-Markt in Krummnußbaum. In der Vorwoche ging die Übersiedlung an den neuen Standort im Ortszentrum über die Bühne – sehr zur Freude der Kauffrau und ihres Teams.

Foto: REWE Großhandel, Leonardo Ramirez Castillo