Umzug Pöggstall: Hilfswerk-Mitarbeiter haben ein neues Domizil

Besiegelt wurde die Übersiedlung des Hilfswerks in Pöggstall; Franz Engl, Vizebürgermeister Martin Ballwein, Eleonore Supanc, Rosa Siebenhandl, Andrea Olbrich und Bürgermeister Helmut Hahn (v. l.). Foto: Friedrich Reiner

S eit kurzem befindet sich der Mitarbeiterraum des Hilfswerks in Pöggstall am Tavernplatz in der Nähe des Schlosses.

Das Hilfswerk Pöggstall wechselte vom ehemaligen BH-Gebäude nunmehr in das Haus der Musikschule an Tavernplatz 9. VP-Bürgermeister Helmut Hahn: „Da der Bedarf immer größer wird, ist es notwendig, solche Organisationen wie das Hilfswerk in nächster Nähe zu haben. Ich bin absolut gegen zentrale Orte.“ „Der neu sanierte Mitarbeiterraum befindet sich im Erdgeschoß, wo es Platz für Gespräche für die 16 Mitarbeiterinnen gibt. Von Pöggstall aus werden mit acht Fahrzeugen 65 Kunden in den Gemeinden Maria Laach, Münichreith-Laimbach, Raxendorf, Pöggstall und Weiten betreut“, weiß Leiterin Andrea Olbrich zu berichten. Der Vorsitzende des Vereins Hilfswerk Südliches Waldviertel, Franz Engl: ,,Durch Entgegenkommen der Marktgemeinde bei der Sanierung des Mitarbeiterraumes und der Zurverfügungstellung konnte die Übersiedlung rasch und problemlos erfolgen.“ Weiters wird von Pöggstall aus ein ehrenamtlicher Besuchsdienst betrieben, wo Eleonore Supanc mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern knapp 20 Kunden betreut. „Dieser Besuchsdienst“, so Supanc, ,,wird von uns gepflegt und gerne von den Kunden angenommen. „Eine wichtige Institution in diesen Zeiten.“