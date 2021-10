Es war eine jahrelange Suche nach einem geeigneten Grundstück. Jetzt hat der traditionsreiche Familienbetrieb Gamsjäger aus Ybbs eine Fläche für den Neubau des Firmensitzes direkt neben dem Lagerhaus entlang der B1 im Betriebsgebiet gefunden. Die Zukunft der Firma liegt damit künftig in Bergland. „Wir versuchen seit zwei Jahren, das Bauhof-Areal in Ybbs zu erwerben, das ist uns aber leider nicht gelungen. Wir sind seit 40 Jahren ein Ybbser Betrieb und werden auch an unserem neuen Standort für unsere Ybbser Kunden da sein“, meint Firmenchef Andreas Gamsjäger. Warum die Wahl auf das Grundstück fiel? „Für unser Handelsgeschäft benötigen wir unbedingt ein Grundstück mit hoch frequentierter Straße“, sagt Gamsjäger.

Der Baustart am rund 8.000 m² großen Grundstück soll spätestens im Jänner erfolgen. Bereits im Dezember 2022 soll das neue Elektro-Geschäft am neuen Standort eröffnen, wenige Wochen danach folgt die Betriebsstätte in der Unterauer Straße.

Das Handelsgeschäft wird künftig über eine Fläche von 600 m² verfügen. Die Lagerfläche steigt, dank zweigeschoßiger Adaptierung um knapp 50 Prozent. Ziel ist es, das Gebäude möglichst energiesparend zu errichten. „Am Dach planen wir eine 50 kWp-Photovoltaik-Anlage, auf den meisten Parkplätzen wird eine E-Ladestation vorbereitet“, erzählt Gamsjäger.

Ein modernes Arbeitsumfeld erwartet künftig auch die Mitarbeiter im Elektrobetrieb. Neben einer Play-Area mit Tischfußball und Aufenthaltsbereich sowie Schulungs- und Besprechungsräumen sollen die Büros zeitgemäß und modern werden. Durch den Umbau wächst das Gamsjäger-Team: von bisher 34 auf zumindest 40 Mitarbeiter.

Um den Namen „B1-digital“ gerecht zu werden und sich als IT-Center zu etablieren, wird es im Obergeschoß auch 400 m²-Fläche für Partnerfirmen geben. Zwei IT-Firmen haben sich bereits eingemietet, 50 Prozent der Fläche sind bereits vergeben. Durch die Partnerfirmen soll die Anzahl der Mitarbeiter auf insgesamt 60 Personen am neuen Standort in Bergland wachsen.

Die derzeitigen beiden Firmengebäude in Ybbs sollen, nach der Übersiedlung an die B1, vermietet werden. „Dafür sind wir derzeit auf der Suche nach geeigneten Mietern“, informiert Gamsjäger.