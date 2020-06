In der Garageneinfahrt vor einem Wohnhaus in Loosdorf ist von unbekannten Tätern in zwei Fahrzeuge eingebrochen worden. Ein weiteres Auto stand bei einem anderen Haus im Carport.

Die Diebe durchsuchten die Wagen und öffneten das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Dabei entwendeten sie Geldbörsen, Dokumente und Unterlagen.

Mit einer gestohlenen Bankomatkarte ist bei einer Tabaktrafik beim Zigarettenautomat bargeldlos eingekauft worden. Nach Ermittlungen der Polizei konnte auch nachgewiesen werde, dass mit derselben Bankomatkarten auch im Raum Wien bei einem Zigarettenautomat eingekauft wurde.

Die Suche nach den Tätern wird fortgesetzt.