In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein spektakulärer Unfall auf der A1 bei Loosdorf (Bezirk Melk).

Kastenwagen mit 17 Hunden im Laderaum landete am Dach .

Aus noch unbekannter Ursache war ein Fiat Ducato Kastenwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene gekracht. Das Fahrzeug wurde regelrecht in die Luft katapultiert und kam am Dach zu liegen. Im Laderaum befanden sich 17 speziell abgerichtete Schutz- und Drogenspürhunde, welche sich gerade am Rücktransport von einer Ausstellung aus Deutschland befanden.

Beim Unfall wurden glücklicherweise weder Lenker noch Tiere ernsthaft verletzt. Zwei Hundeboxen waren kaputt gegangen, einer der beiden Hunde hatte sich leichte Blessuren am Bein zugezogen. Bevor mit der Bergung des Fahrzeugs begonnen werden konnte, mussten sämtliche Tiere von der alarmierten FF Loosdorf in das Versorgungsfahrzeug umgeladen werden.

Nach der Bergung des Kastenwagens wurde dieser ebenso wie die Vierbeiner zur Raststation Völlerndorf gebracht, wo die Tiere schließlich abgeholt werden konnten. Nach etwas mehr als drei Stunden war der Einsatz beendet.