Ein gescheitertes Überholmanöver mit Folgen: Im Bezirk Melk ereignete sich gestern (Montag) auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Loosdorf ein Verkehrsunfall. Der Lenker eines Motorrads kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in ein angrenzendes Feld. Der Unfall forderte zwei verletzte Personen, sie wurden in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung an.