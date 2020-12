Betrunken am Steuer: 21-Jähriger demoliert Marterl .

Am Christtag rammte ein Pkw-Lenker ein Kreuzstöckl in Lehen. Er war alkoholisiert, beging nach dem Unfall Fahrerflucht. Am Stefanitag wurde der 21-Jähriger ausgeforscht, es setzte eine Anzeige.