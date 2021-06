Am vergangenen Donnerstag kam es an der Kreuzung der L5342 zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger wollte die Kreuzung queren – dabei übersah er allerdings einen 38-jährigen Lenker auf der Straße. Die beiden Pkw-Fahrer setzten zur Notbremsung an – doch der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern.

Nach dem Crash klagte der 38-Jährige über Brustschmerzen und atmete schwerfällig. Der Samariterbund brachte den Verletzten in das Universitätsklinikum St. Pölten. Die Anzendorfer Florianis kümmerten sich um die beiden Unfallfahrzeuge und die Unfallstelle.