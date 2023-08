Unfall Kurios: Wieder krachte Alko-Lenker in parkende Autos

Gleich zwei Fahrzeuge erwischte ein Alko-Lenker in der Wienerstraße. Foto: Doku NÖ

S onntagnacht krachte ein Alko-Lenker in der Pöchlarner Wienerstraße in parkende Autos. Ein Vorfall, der sich in diesem Monat bereits zum zweiten Mal wiederholt.