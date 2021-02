Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr Früh: Ein 55-jähriger Manker hatte gerade den Abfall in den Müllraum gebracht, als er auf dem Stiegenaufgang stürzte. Der Mann stand nach dem Sturz wieder auf und ging, am Kopf blutend, zu seinem Nachbarn und bat diesen, die Rettung zu verständigen. Der Nachbar setzte sofort die Rettungskette in Gang, ehe der 55-Jährige auf einmal über Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust klagte. Kurz darauf trafen die Rettung Texingtal und der Notarztwagen ein, sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Trotz aller Bemühungen verstarb der Manker kurz nach 8 Uhr Früh. Ein Fremdverschulden konnte von der Polizei ausgeschlossen werden.