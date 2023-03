Mit Pkw touchiert: 14-Jährige auf Schulweg in Melk verletzt

Schockmoment auf dem Schulweg am Freitagmorgen: Kurz nach halb 8 Uhr Früh kam es im Bereich der Kreuzung Abt Karl Straße/Jakob-Prandtauerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Fahrzeuglenkerin (19) wollte bei der Kreuzung links in Richtung Löwenpark abbiegen, als zur selben Zeit die Schülerin den dortigen Schutzweg überquerte. Die Ampel signalisierte der 19-Jährigen grünes Licht, sie musste aber aufgrund des Gegenverkehrs kurz anhalten. Als dieser an ihr vorbei gefahren war, schaute sie nochmals und begann mit dem Abbiegevorgang. Die minderjährige Fußgängerin (sie hatte ebenso „Grün“) ging in Richtung Arbeiterkammer los. Kurz bevor sie den Schutzweg vollständig überquert hatte, touchierte sie der Pkw der 19-Jährigen leicht, sie wurde dabei zu Boden gestoßen. Die Lenkerin, eine weitere Fußgängerin und ein zufällig vorbeikommender Sanitäter kümmerten sich um die verletzte 14-Jährige. Sie wurde mit der Rettung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Mit leichten Verletzungen (Schürfwunden und Prellungen) wurde die Schülerin in häusliche Pflege entlassen.

