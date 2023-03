Pkw stürzte in Haslach in den Graben

Auf der nassen Fahrbahn verlor der Lenker eines Pkw Freitag früh in Haslach bei St. Leonhard am Forst aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er ins Schleudern und stürzte neben der Straße in einen Graben. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte konnten das Fahrzeug nach polizeilicher Freigab bergen und den Fahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum bringen. Die L106 musste für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden.

