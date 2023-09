Abflug verpasst: Verletzter Storch bekommt ein Ersatzquartier

„Adi“ muss seine Reisepläne in den Süden abhaken. Bei einer Bruchlandung in der Nähe eines Vierkanthofs im Bezirk Melk zog sich der Storch eine Verletzung am Flügel zu. Der Tierschutzverein St. Pölten rückte deshalb vergangenen Samstag zur Rettungsaktion aus.

Dass „Adi“ – die Tierretter wählten die Kurzform von „Meister Adebar“, so werden Störche in vielen Märchen und Fabeln genannt – dieses Jahr nicht in den Süden fliegen kann, wollte er anfangs nicht wahrhaben. „Aber mittlerweile – in seinem Krankenlager bei uns im Tierheim –, hat der Stress sichtlich nachgelassen. Kein Wunder, wird er doch unter anderem mit delikatem Fisch wieder aufgepäppelt. Auch die Wunde heilt wunderbar“, heißt es seitens des Tierschutzvereines.

„Adi“ hat allem Anschein nach Gefallen an seinem ungeplanten Niederösterreich-Aufenthalt geffunden. Wenn der Storch wieder genesen ist, bekommt er ein warmes Winterquartier in einer Auffangstation. „Dort darf er dann auf den nächsten Frühling und seine gefiederten Artgenossen warten“, informiert der Tierschutzverein.