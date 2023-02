Maria Taferl in Down Under

Fast seit Geburt an lebt der Enkelsohn Paul Wagner von Franz und Rosa Fuchs aus Hilmanger in Maria Taferl im australischen Melbourne.

Dank des engen Kontaktes mit seinen Verwandten in Österreich liebt Paul die deutsche Sprache. Bereits jetzt besucht er in Down Under eine Samstagsschule, in der Kinder und Jugendliche intensiv Deutsch lernen und für ein mögliches späteres Germanistikstudium vorbereitet werden.

Im Rahmen eines Landeswettbewerbs durch besagte Schule, die „Victorian School of Foreign Languages“, erreichte jetzt auch der Wallfahrtsort Maria Taferl in Australien eine höhere Bekanntheit. Paul nahm nämlich in der Kategorie „Werbespot“ teil und drehte bei seinem jüngsten Heimaturlaub im vergangenen Sommer ein Video über Maria Taferl. Am Ende war der Jubel auch bei seinen Großeltern groß: Denn Paul konnte sich in seiner Kategorie den Sieg für das beste Video sichern.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.