Der Ball des Stiftgymnasiums Melk eröffnete bisher die Ballsaison. Nicht so aber in diesem Jahr, denn Corona-bedingt soll die Veranstaltung in den Februar verschoben werden. Die Lage sei zu ungewiss, von einem Ball werde sogar abgeraten.

„Zudem erlaubt die von der Regierung angekündigte dreiwöchige Sicherheitsphase am Beginn des Schuljahres ohnehin nicht, den Ball wie ursprünglich geplant in der zweiten Septemberwoche abzuhalten“, erklärt Johannes Eichhorn, Direktor des Stiftgymnasiums. Auch Vorbereitungen liefen bisher keine, denn ob der Ball stattfinden dürfe, ließe sich nicht mit Sicherheit sagen. Christoph Mauerer, Leiter des Schulzentrums Ybbs, schließt sich dem an.

„Sollte es einen Ball geben, wird dieser sehr kurzfristig organisiert werden. Wir rechnen aber nicht damit“, sagt Maurer. Wie auch Eichhorn bleibt dem Leiter des Schulzentrums nur Harren und Hoffen: „Sollten sich die Zahlen im Herbst nicht bessern, müssen wir den Ball absagen.“ Von einem endgültigen Aus sei aber keine Rede: Sobald es die Situation erlaube, werde wieder gefeiert, geben beide Direktoren an.