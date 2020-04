Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Das hat sich das deutsche Unternehmen Mank gedacht und seinem Namensvetter, der Stadt Mank, 12.000 Einwegmasken gespendet. „Selbstverständlich unterstützen wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mank in Österreich gerne mit unseren Einweg-Behelfsmasken und freuen uns, damit zur Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen des Landes beizutragen", sagt Lothar Hümmerich, Geschäftsführer der auf Papierprodukte spezialisierten Firma aus dem Westerwald. Das Unternehmen stellt derzeit aufgrund der geringeren Nachfrage für Servietten, Tischdecken und Co. auch Einweg-Hilfsmittel wie Masken, Hand- oder Reinigungstücher her.

Martin Leonhardsberger, VP-Bürgermeister der "Stadt mit vielen Gesichtern", bedankt sich: "Wir freuen uns und sind dankbar für diese großzügige Geste unsere Namenskollegen aus Deutschland." Kommende Woche werden die Masken durch die Manker Gemeinderäte und freiwillige Helfer an alle Haushalte verteilt. Auch die Manker Geschäfte erhalten Masken - diese verteilt das Manker Stadtmarketing.