Der Deutsche hatte im Zuge eines Busausfluges vergangenen Donnerstag nach Melk die Gruppe verlassen. Als die Heimreise angetreten werden sollte, fehlte der betagte Mann. Am Samstag wurde er nach Angaben der niederösterreichischen Polizei von Dienstag unversehrt in der Bundeshauptstadt aufgefunden und in seine Unterkunft, ein Pensionisten-Wohnhaus in Wien, zurückgebracht.

Die NÖN berichtete: Hinweise erbeten Abgängiger gesucht: 92-Jähriger bei Busausflug nach Melk verschwunden

