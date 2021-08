Fast vier Wochen ist es nun her, seitdem die verheerenden Wassermassen Teile der Gemeinden Schönbühel-Aggsbach und Dunkelsteinerwald regelrecht verschluckten. An Normalität ist heute noch nicht zu denken.

Besonders schwer getroffen wurde die L5358 bei Kochholz, die noch immer in beide Richtungen gesperrt ist – und das auch noch länger sein wird. Die Feuerwehren konnten ihren Einsatz beenden und trotzdem sind noch viele Arbeitsschritte wie die Schuttentsorgung, die Aufbereitung des Wildbaches (alleine dafür schätzt man noch mit Kosten von insgesamt 600.000 Euro) zu erledigen.

In der Kartause Aggsbach wartet auch noch eine Menge Arbeit, bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Das Museum musste komplett geräumt werden, damit ist eine Öffnung in der nächsten Zeit nicht in Sicht. In der Kirche wurden beim Entfernen der Holzpodeste für die Bänke Bodenflächen freigelegt, die verschiedene Schichten von Ziegelfliesen zeigen. Damit ist das ein Fall für das Bundesdenkmalamt und daher wird die Renovierung ebenfalls noch länger andauern.

In der Volksschule in Aggsbach kann der Schulbeginn – trotz eingestürztem Klassenzimmer – wie geplant am Montag, 6. September, stattfinden, denn ein freies Klassenzimmer steht bereit. Trotzdem werden die Arbeiten bis zum Ende des Jahres andauern. Schlechte Nachrichten gibt’s allerdings für den Turnsaal: Hier muss der gesamte Boden erneuert werden. Diese Arbeiten sollten bis zu den Herbstferien fertig sein.