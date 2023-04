Bluttat in Pielach: „Unglaublich tragisch, was da passiert ist“

Gestern Abend kam es zu einer Bluttat in Pielach bei Melk, ein Mann (42) soll den Partner (62) seiner Mutter erschossen haben. Danach verschanzte sich der mutmaßliche Schütze im Haus, dabei sind auch noch Schüsse gefallen – nähere Details dazu sind aktuell noch nicht bekannt. Die stundenlangen Verhandlungsversuche der Polizei mit dem Verdächtigen blieben ergebnislos, deshalb erfolgte gegen 23 Uhr der Zugriff durch Beamte der Cobra. Der 42-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt aktuell, vieles ist noch unklar. Als mögliches Motiv stehen jedenfalls Familienstreitigkeiten im Raum.

Verdächtiger ist in Wien wohnhaft

Die Personen scheinen zurückgezogen in Pielach gelebt zu haben. „Man hat sich gegrüßt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagt eine Anrainerin gegenüber der NÖN. Auch am örtlichen Vereinsleben sollen sich die Personen nicht beteiligt haben. „Ich kenne die Leute nicht, kann sie demnach auch nicht einordnen“, sagt Markus Ledl, Obmann der Dorferneuerung der Katastralgemeinden Spielberg, Pielach und Pielachberg. „Es ist unglaublich tragisch, was da passiert ist.“ Der mutmaßliche Schütze hat jedenfalls nicht vor Ort gewohnt, sondern in Wien.

Auch ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl habe weder den vermeintlichen Täter noch das Opfer persönlich gekannt. Er zeigt sich von der Tragödie tief erschüttert: „Meine Anteilnahme gehört den Angehörigen und Hinterbliebenen.“

