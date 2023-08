Was ist Maria O. damals passiert? Der Fall, die Fragen, die Folgen

Drei Tage lang wurde in Neumarkt gesucht und gegraben, nach Hinweisen, Überresten, Antworten. Doch auch nach der Suchaktion vergangene Woche bleibt die Frage: Was ist Maria O. 1982 passiert? Die junge Frau, damals Anfang 20, verschwand plötzlich, sie hinterließ keinerlei Spuren – aber einen Sohn. Und der will nach all den Jahren endlich Antworten.

„Er will wissen, was seiner Mutter passiert ist“, sagt Andrea Schmidt. Sie ist die Rechtsanwältin des mittlerweile erwachsenen Mannes. Als Maria O. verschwand, war er noch ein Kind. Die junge Mostviertlerin hatte bei der BH Amstetten einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht für den Jungen gestellt, doch zur entsprechenden Verhandlung erschien sie nicht. „Mein Mandant kam dann in die Obhut seines Onkels“, erklärt Schmidt. „Jahrelang wurde ihm gesagt, dass seine Mutter sich nicht für ihn interessiert hätte, einfach abgehauen ist.“ Die Jahre vergehen – und der Mann beginnt zu zweifeln. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Hinweise laut werden, dass Maria O. umgebracht worden sei. Und zwar von seinem eigenen Vater.

Verschwinden wurde über Jahre totgeschwiegen

„Er hat nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Schlussendlich ist er aus diesem System ausgebrochen – und die Vermutungen haben sich immer mehr verdichtet“, schildert Schmidt. Es ist nämlich so: Knapp vier Jahrzehnte wird die Mostviertlerin weder gesucht noch als vermisst gemeldet. „Dazu muss man über das damalige Umfeld von Maria O. Bescheid wissen“, betont die Rechtsanwältin.

Ihre Eltern seien früh verstorben, ihre beiden Geschwister lebten im Ausland. Sie lernte schließlich einen Mann kennen, da war sie noch keine 20. Und diese Beziehung war von Gewalt geprägt. „Sie war völlig hilflos“, sagt Schmidt. Und dann auch noch schwanger. Und als sie später den Sohn alleine großziehen wollte, wie vom Erdboden verschluckt.

Dass ihr Verschwinden so lange totgeschwiegen wurde, lag daran, dass wohl die anderen Familienmitglieder und Personen aus dem Umfeld Angst vor Marias damaligem Lebensgefährten hatten. Er wird von vielen als gewalttätiger Tyrann beschrieben. 2019 landet der Fall rund um Maria O. endlich bei der Polizei – weil eine Frau den Beamten schildert, dass der Mann ihr angedroht habe, sie „einzubetonieren wie die Maria“. Das – so die traurige These von Angehörigen – sei Maria damals passiert: Ihr damaliger Lebensgefährte und Vater ihres Sohnes habe sie nach einem Streit getötet und auf dem Areal in Neumarkt, damals noch zum Teil eine Baustelle, verschwinden lassen.

Mittlerweile befindet sich der mutmaßliche Täter in Strafhaft. Im Zuge der Ermittlungen zum Mordverdacht kamen Grausamkeiten über den heute über 60-jährigen Mann zutage. Er wurde unter anderem wegen brutaler Sexualdelikte innerhalb der eigenen Familie zu 13 Jahren Haft verurteilt, das Urteil wurde im Mai 2022 rechtskräftig. Und nun wird wegen Mordverdacht weiter gegen ihn ermittelt, deshalb rückte auch das Polizeiaufgebot vergangene Woche nach Neumarkt aus.

Gesichertes „Material“ wird nun untersucht

Gesucht wurde hier aber nicht zum ersten Mal. Die jüngste Suchaktion war der bereits vierte Versuch, die Überreste der Vermissten zu finden. Angestoßen wurde diese von einem Luftbild-Vergleich, wie Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten informierte. Zuvor wurden nur „bestimmte Stellen aufgrund von Zeugenaussagen“ untersucht, nun nahmen sich die Ermittler „das Grundstück in seiner Gesamtheit“ vor. Warum das nicht eher passiert ist – Stichwort Mordverdacht? Es handle sich um ein ausgedehntes Gelände, eine große Liegenschaft, konkreten Hinweisen sei man nachgegangen – und jetzt lagen laut Bien diese historischen Luftaufnahmen vor.

Aber auch dieses Mal fanden die Ermittler „keine relevanten Funde“, sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Soll heißen: „Keine Knochen oder dergleichen.“ Laut Schwaigerlehner habe man aber Material gesichert, das nun untersucht wird. Um was es sich dabei genau handelt, erläuterte er nicht näher. Die Untersuchung des Materials werde aber einige Monate in Anspruch nehmen. Dies sei auch bei einem Stück Stoff der Fall gewesen, das bei einer der früheren Grabungen gefunden wurde. Dass dies ein Leichentuch gewesen sein soll, dementiert Bien von der Staatsanwaltschaft: „Auf dieser Liegenschaft wurde Unrat vergraben. Laut den Ermittlungen bestand dazu keine Relevanz.“

Mord verjährt nicht: Für Gerechtigkeit müssen die Überreste gefunden werden

Dass die Grabungen in Neumarkt abgeschlossen wurden, heißt jedenfalls nicht, dass der Fall zu den Akten gelegt wird: Auch weitere Ermittlungen seien abseits der Untersuchung des angesprochenen Materials im Gange. „Wir gehen jedem Hinweis nach“, betont Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion.

Für Rechtsanwältin Andrea Schmidt und ihren Mandanten heißt es jetzt hingegen: warten. „Mir liegen aktuell keine näheren Infos vor, wir müssen den Polizeibericht abwarten“, betont sie. Hoffnungen, dass Maria O. noch lebt, mache sie sich keine mehr. Aber es geht um Gerechtigkeit – und dafür müssen die Überreste der Frau gefunden werden. Mord verjährt schließlich nicht: Wird ein Mordfall erst nach 20 Jahren geklärt, tritt an die Stelle der angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren.

Der Fall Maria O.: Die Chronologie des Verschwindens

Das letzte Lebenszeichen von Maria O. wird seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Dezember 1982 datiert.

Gemäß Aussagen von Angehörigen gegenüber dem „Kurier“ habe die damals 21-Jährige kurz davor bei der BH Amstetten einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn gestellt, ihre Beziehung zum Vater sei von Gewalt geprägt gewesen. Doch zum darauffolgenden Termin beim Melker Bezirksgericht erschien sie nicht – sie tauchte auch nie wieder auf.

Jahrelang wird Maria O. weder gesucht noch als vermisst gemeldet. Gerüchte, dass sie nach Kanada zu ihrem Bruder ausgewandert sei, erweisen sich im Zuge der späteren Untersuchungen als falsch. Erst 2019 starten die Ermittlungen der Polizei: Der mutmaßliche Täter habe einer anderen Frau im Streit gedroht, sie „einzubetonieren wie die Maria“. Seither fanden vier Suchaktionen statt, die jüngste in der Vorwoche.