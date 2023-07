Weiten wird zur Naturparkschule

Durch dieses Prädikat hat sich die Schule entschlossen, in Zukunft den Fokus auf Natur und Nachhaltigkeit zu legen. Schulleiterin Birgit Grossinger: ,,Wenn sich manche unter Ihnen fragen, warum es unserer Schule so wichtig ist, eine Naturparkschule zu werden, möchte ich mit einem Zitat von Konrad Lorenz antworten: Nur was wir kennen, das lieben wir, nur was wir lieben, das schützen wir.“ Es waren im Vorfeld umfangreiche Arbeiten zu leisten und Vorgaben zu erfüllen, damit diese Aufnahme auch erfolgen konnte. Die Urkunde wurde von Claudia Kubelka, sowie den Landtagsabgeordneten Silke Dammerer und Richard Punz überreicht.