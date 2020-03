Das Land auf dem Motorrad erkunden, Urlaub mit Freunden genießen und sich erholen. So stellte sich Walter Handl, Bürgermeister von Schollach, seine Auszeit in Marokko vor. Eigentlich sollte er erst am 23. März wieder retour fliegen, doch jetzt ist alles anders. Der NÖN teilte er mit, dass er und seine zehnköpfige Reisegruppe den Urlaub abgebrochen haben und auf den Rückflug warten.

„Jetzt müssen wir sehen, dass wir rasch nach Hause kommen. Wir waren schon zweimal am Flughaufen – dort herrscht große Hektik und Durcheinander“, berichtet er. Sie haben jetzt für Donnerstag einen Flug gebucht, doch möglicherweise geht auch schon früher einer.

„Wir sind in engem Kontakt mit der Botschaft und dem Außenamt“, erklärt Handl. Im Hotel bemerkt man, laut ihm, nichts von dem Trubel rund um das Coronavirus. „Es ist sehr ruhig in der Anlage. Gäste sind so gut wie alle weg. Aber man hört, dass auch hier die Maßnahmen verschärft werden“, klärt der Ortschef von Schollach auf. Er hofft, dass er bald im Flieger nach Österreich sitzt und dann nach Hause zu seiner Familie und seinen Bürgern kann.