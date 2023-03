Fernweh? Jetzt wird der Urlaub nachgeholt

Die Zeiten des Fernwehs und der eingeschränkten Reiselust sind vorbei. In den vergangenen drei Jahren mussten Covid-Tests und Impfnachweis mit „ins Reisegepäck“, für den Urlaub 2023 gibt es keinerlei pandemische Vorgaben mehr. Demnach packt die Menschen im Bezirk erneut die Reiselust, wie etwa Elisabeth Kitzberger von Mitterbauer Reisen berichtet. „Seit Jänner haben wir ein sehr intensives Buchungsverhalten. Im Individualbereich sind die klassischen Mittelmeerdestinationen wie Griechenland und Spanien, Kreuzfahrten und bei den Selbstfahrern Italien und Kroatien sehr beliebt. Bei den Gruppenreisen gehen unsere eigenveranstalteten Radreisen sehr gut”, sagt Elisabeth Kitzberger von Mitterbauer Reisen. Während der Individualbereich bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat, sei das bei den Gruppenreisen noch nicht der Fall. „Last Minute-Angebote gibt es fast nicht mehr. Es geht in Richtung langfristiges Buchen”, erklärt Kitzberger. Nach wie vor kommen die Menschen gerne ins Reisebüro, um Pauschalreisen zu buchen. Reisen seien jedoch spürbar teurer geworden. Fernreisen kosten bis zu zwanzig Prozent mehr, Mittelstreckenreisen im Großraum Europa bis zu 30 Prozent mehr. Die Gründe dafür liegen neben steigenden Energiepreisen an den kleiner gewordenen Hotel- und Flugkapazitäten. Die intensivsten Reisezeiten sind die Ferienzeiten. „Wir versuchen, die Gruppenreisen in die Vor- und Nachsaison zu geben. Bei Radreisen ist es besser, wenn es noch nicht so heiß ist”, sagt Kitzberger.

Italien bleibt eines der beliebtesten Urlaubsziele

Die Sehnsucht nach fernen Ländern macht sich auch bei der Zwölfer Reisen in Melk bemerkbar. „Die Kundinnen und Kunden sind sehr reisehungrig. Jugend-, Senioren- und Schulgruppen holen von den vergangenen beiden Jahren viel nach“, sagt Jacqueline Raab. Die beliebtesten Reiseziele im Sommer seien laut der Expertin Italien und Kroatien. Bei Familien stehen Griechenland oder die Türkei ebenso weit oben auf der Reisewunschliste. Ebenso aktuell hoch im Kurs bei Zwölfer stehen zudem Spanien, Zypern oder Ägypten. Auch die Loosdorfer Firma Edtbrustner Reisen berichtet über große Nachfrage. „Die Buchungslage ist sehr zufriedenstellend und besser als je zuvor. Umsatzmäßig liegen wie vor 2019”, sagt Simon Edtbrustner, Geschäftsführer von Edtbrustner Reisen. Bei den Europareisen sind Italien, Kroatien, Portugal und Spanien sehr gefragt. Auch die Fernreisen nach Neuseeland, Südafrika oder Brasilien gehen derzeit sehr gut. Groß im Trend liegen auch Radreisen, beispielsweise in Italien oder Skandinavien. „Die einzigen Destinationen, die auslassen, sind die an Russland angrenzenden Länder wie das Baltikum, Bulgarien und Rumänien”, erklärt Edtbrustner. Edtbrustner Reisen bietet nur mehr selbstveranstaltete Gruppenreisen, aber keine Individualreisen an. Bei den Gruppenreisen ist immer ein Mitarbeiter des Unternehmens dabei, damit der Kunde nicht sich selbst überlassen ist.

Bei Island-Reise im Vorjahr in Düsseldorf gestrandet

Aufgrund von großem Personalmangel leide, wie Edtbrustner erklärt, allerdings der Kundenservice und die Nachbetreuung bei vielen Veranstaltern. „Wir wollten etwa voriges Jahr mit einer Gruppe nach Island fliegen und sind in Düsseldorf gestrandet. Wir mussten also auf eigene Faust Flüge über München, Frankfurt und Venedig organisieren, um nach Island fliegen zu können. In der Gruppe ist das möglich. Einem großen Veranstalter wäre das egal“, schildert Edtbrustner. Die Pandemie, so der Geschäftsführer, habe den Reisebüros letzten Endes in die Karten gespielt. Buchungen im Internet hätten nämlich nachgelassen. „Die Menschen gehen lieber ins Reisebüro, da sie dort eine Ansprechperson haben und Hilfe im Schadensfall erhalten“, erklärt er. Im Sommer werden sich aber aufgrund des anhaltenden Personalmangels sicher wieder einige Problemfelder aufmachen, befürchtet der Experte.

