Drogenrausch: Auto in Loosdorf demoliert

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 2 Uhr Früh, wurde die Polizei Loosdorf über eine schwere Sachbeschädigung informiert. „Ein rot/orange lackierter Pkw soll immer wieder in der Linzer Straße stehen geblieben und der Lenker sich bei den Häusern umgesehen haben“, heißt es vom Bezirkspolizeikommando Melk. An einem Auto waren die Heck- und Frontscheibe eingeschlagen. Die Seitenscheiben wurden beschädigt und alle vier Reifen augenscheinlich mit einem scharfen Gegenstand aufgestochen, sodass die Luft aus den Reichen entwich. Bei der Befragung des Besitzers des Pkw gab dieser an, dass der Sohn einen Streit mit dem 20-jährigen Beschuldigten hatte und dieser Zugang zu einem Pkw hatte, der zu der Beschreibung passt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei war der Täter allerdings nicht mehr am Tatort auffindbar gewesen. „Bei der Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in Richtung Roggendorf wahrgenommen und angehalten werden. Es wurden sowohl das Tatwerkzeug, als auch Glassplitter im Schuh des Verdächtigen gefunden, die auf die Tat hinweisen“, so ein Polizeisprecher.

Der Lenker des Pkw habe keinen Führerschein der Klasse B besessen und bekam deshalb eine Anzeige für das Lenken ohne Lenkberechtigung. Er war zudem nach ersten Untersuchungen durch Suchtmittel beeinträchtigt und gestand am Weg ins Krankenhaus die schwere Sachbeschädigung. Ihm wurden in erster Folge der Mopedausweis abgenommen und eine Anzeige wegen Suchtgiftbeeinträchtigung erteilt.

