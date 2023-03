In St. Leonhard sind Vandalen am Werk

„Es ist frustrierend“, sagt Josef Motusz, geschäftsführender Gemeinderat für Familien und Soziales (ÖVP). Seit Winter dieses Jahres entdecken Gemeindemitarbeitende regelmäßig heruntergerissene Abdeckungen oder zerstörte Klomuscheln in den öffentlichen WC-Anlagen, Graffiti auf den Wänden des Jugendraumes und zerstörte Zäune beim Fußballklub. „Wir haben den Jugendraum extra für die Jugendlichen in unserer Gemeinde geschaffen, um ihnen einen Raum zu geben, an dem sie sich aufhalten und wohlfühlen können. Leider haben wir dort bereits zum vierten Mal Beschmutzungen an den Wänden gefunden und müssen diese regelmäßig neu streichen und reparieren“, erzählt Motusz. Den Spielplatz habe die Gemeinde deshalb im Winter bereits gesperrt. „Wir haben im Winter Zäune aufgestellt, um den Spielplatz zu sperren. Diese werden immer wieder zerstört oder es werden Glasflaschen darüber geworfen“, sagt er.

Angst vor Zerstörung bei Neuanschaffungen

Für den Spielplatz sei eine Erweiterung um einen „Motorikpark“ geplant. Die Gemeinde wartet aktuell noch die Zusage für Fördermittel ab, dann soll der Ausbau stattfinden. „Wir würden uns gerne auf den Motorikpark freuen, leider müssen wir hier auch damit rechnen, dass wieder etwas kaputt gemacht wird“, sagt Motusz.

Für Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (ÖVP) ist der Bogen mittlerweile überspannt. Auch er ist bereits durch die vergangenen Vorfälle frustriert und möchte diese in Zukunft der Polizei melden. „Wir haben lange genug zugesehen und werden ab jetzt einen härteren Weg gehen“, sagt er. Die WC-Anlagen sollen zudem vorerst in der Nacht gesperrt werden. Die Gemeinde hofft dadurch, die Vandalenakte verhindern zu können. „Als Gemeinde sind wir dafür verantwortlich, dass die öffentlichen Toiletten zugänglich und benützbar sind. Für das Reinigungspersonal und die Gemeinden ist der Aufwand zur Instandhaltung um ein Vielfaches gestiegen“, sagt er.

Gemeinderat Anton Emsenhuber (ÖVP) wurde mit dem weiteren Vorgehen betraut. Er wollte bisher einen Mittelweg finden und die Jugend mit Gesprächen auf die Zustände aufmerksam machen: „Wir wollten den Vandalismus in unserer Gemeinde erst ohne Anzeigen in den Griff bekommen“, sagt er. Für ihn wäre ein möglicher Ansatz, in der Mittelschule im Unterricht die Themen zu bearbeiten und die Jugendlichen darauf hinzuweisen, welche Auswirkungen das Beschädigen öffentlicher Objekte haben kann.

