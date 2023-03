Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in Mank

Erst in der vergangenen Ausgabe berichtete die NÖN über einen ungewöhnlichen Fleischfund im Dogsland Mank. Vom Fleisch ging damals keine Gefahr für die Hunde aus. Seither wird Gründer Mark Glück immer wieder Opfer von Vandalismus in seinem privaten Wohnhaus und der Trainingsanlage für seine Hunde. „Die Leute fahren uneingeladen auf unser Grundstück, gehen durch den Garten bis zur Haustür, fotografieren und filmen uns einfach in unserem Privatbereich oder beim Training“, sagt Glück. Vergangene Woche wurde zudem der Zaun des Trainingsgeländes aufgeschnitten.

„Meine Partnerin und ich fühlen uns sehr verfolgt und wissen nicht mehr, wie wir handeln sollen“, sagt er verzweifelt. Seine Freundin traue sich mittlerweile nachts nicht mehr aus dem Haus oder alleine nach Hause zu gehen. „Wir haben weit und breit keine Nachbarn, es ist schon ziemlich spooky“, sagt er. Einen Grund für diese Aktionen sieht Glück nicht. Ihm sei kein Streit mit anderen Bewohnern oder Unmut gegenüber seiner Hunde bekannt. Die Vorfälle erlebe er zudem zum ersten Mal. „Unsere Freilaufzone ist direkt hinter einem Betriebsgebiet in einer Au. Dort ist es sowieso nicht leise, also glaube ich nicht, dass es an unseren Hunden liegt. Ausschließen kann man solche Gründe allerdings nie“, sagt er.

Anzeige bei Polizei gegen unbekannt erstattet

Vergangene Woche reichte es dem Hundetrainer und er erstattete Anzeige. „Ich habe das jetzt die vergangenen Wochen beobachtet und noch gehofft, wir würden den oder die Täter selbst entdecken können, aber jetzt reicht es uns“, erzählt er. Der Polizei meldete er die Vorfälle der vergangenen Wochen und zeigte gegen einen oder mehrere unbekannte Täter an. „Manchmal sehen wir nur eine Person, dann mehrere, die von unserem Grundstück laufen, wenn wir jemanden erwischen“, sagt er.

Seitens der Polizei gibt es aktuell ebenso keine genauen Infos. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber wir konnten bisher leider nichts rausfinden“, heißt es vom Bezirkspolizeikommando Melk. Die Manker Streife kontrolliere, seit dem Tag der Anzeige, vermehrt und versuche die Täter „auf frischer Tat zu ertappen“, heißt es. Die Polizei bestätigt ebenso, dass es keine eindeutige Beweislage gebe und man aktuell noch keine Motive oder Hinweise zu konkreten Personen finden könne. „Wir hoffen, dass der Schrecken bald ein Ende nimmt“, sagt Glück.

