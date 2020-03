Angefahren, zertrümmert, angeschmiert: Regelmäßig gerät die Schrankenanlage zu den Parkplätzen vor den Geschäften Tedi/NKD ins Visier von Vandalen. Zuletzt krachte ein Pkw-Lenker so heftig gegen den Schranken, dass dieser brach. Der Täter beging Fahrerflucht, Lackspuren blieben zurück. Zeugen werden gesucht.

Die Vorkommnisse häufen sich. Besonders nach Veranstaltungen wird die Anlage beschädigt. „Es wurde schon Kleber in den Automaten geleert. Passanten sahen, wie zwei Burschen den Schranken kaputt schlugen“, berichtet Center-Managerin Elisabeth Mann. Hinzu kommen Schäden von Autofahrern: „Wir zählen nicht mehr mit.“

Mann und das Löwenpark-Team wollen nicht länger zusehen. „Derzeit wird an einem Konzept zur besseren Überwachung gearbeitet, eine Kamera kommt auf alle Fälle.“

Pläne für Schnabl-Eck werden präsentiert

Schräg vis-à-vis schreiten die Arbeiten am Schnabl-Eck indes zügig voran. Löwenpark-Betreiber Reinhold Frasl will Ende März die Pläne für das Areal mit der Stadt besprechen. Fix ist, dass dort eine italienische Restaurantkette sowie ein Handels- und Dienstleistungsbetrieb eröffnen werden. Bevor Frasl mit der Errichtung beginnt, wird die Stadt noch den Kanal sanieren. Zug um Zug soll in weiterer Folge der Kreuzungsbereich umgestaltet werden. Laut VP-Stadtchef Patrick Strobl ist etwa eine Linksabbiegespur von der Abt-Karl-Straße in Richtung Prandtauerstraße, aber auch eine Linksabbiegespur von der Hummelstraße in Richtung Abt Karl-Straße geplant. „Frasl rückt mit seinen Gebäuden nach hinten. Damit ist mehr Platz und Sicht gegeben“, berichtet Strobl.

Im April will die Hypo ihr Projekt um die Filialumgestaltung samt Wohnungen und Tiefgaragenplätzen in der Prandtauer-Straße präsentieren.