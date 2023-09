Seit einem Jahr besteht dieser Pfarrverband mit den Pfarren Pöggstall, Neukirchen, Münichreith, Laimbach sowie Weiten, Raxendorf und Heiligenblut. Ihm steht Moderator Oliver Becker aus Pöggstall vor. Geplant sind seitens der Diözese St. Pölten zwei Priester, im vergangenen Jahr waren es noch vier (derzeit drei).

Nunmehr wird Kaplan Mario Kietzer abgezogen und erhält ein neues Betätigungsfeld im nördlichen Niederösterreich (unter anderem in der kleinsten Stadt Österreichs, in Hardegg). Der dort noch zu gründende Pfarrverband besteht dann aus zehn Pfarren.

Kaplan Mario Kietzer wurde bei der hl. Messe in Raxendorf mit den besten Glück- und Segenswünschen sowie Dankesworten von den Gläubigen und seinen Mitbrüdern verabschiedet. Die Dankmesse umrahmten eine Bläsergruppe des Musikvereins sowie der Kirchenchor Raxendorf musikalisch. In Zukunft sind neben Oliver Becker noch Pfarrvikar Igor Korytak und Pfarrvikar Norbert Kokott in den sieben Pfarren unterwegs, um das Wort Gottes zu verkünden. Dazu kommt noch Pastoralassistentin Isabella Schuster (derzeit in Karenz) und Diakon Rupert Kremser, der in Weiten wohnt, aber seelsorgerliche Aufgaben in der Erzdiözese Wien wahrnimmt.

Moderator Oliver Becker ließ im NÖN-Gespräch das erste Jahr Revue passieren, das für ihn positiv und zufrieden ausfiel. „Es herrscht gutes Einvernehmen mit den Pfarren und untereinander gibt es ein großes Miteinander, das zur gemeinsamen Entwicklung (zum Beispiel Pfarrpastoral) beiträgt. Die gemeinsame Wallfahrt ist ein Ausdruck für viele Gemeinsamkeiten, um in der Zukunft einen gemeinsamen Weg zu gehen.“

Becker sieht in der Zukunft für den Pfarrverband durch den Abgang von Kietzer keine gravierenden Änderungen. Es werden die Sonntags-Gottesdienste großteils so bleiben, was aber vermehrt kommen wird, sind die Samstag-Vorabendmessen. Es gibt aber kein starres System, alle drei Priester sind für den gesamten Pfarrverband zuständig. Vor allem die Uhrzeiten bleiben erhalten. Seitens der Pfarrbevölkerung ortet er Zustimmung zu diesen notwendigen Maßnahmen.