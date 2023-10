Nach Ybbser Postschließung: Alles neu beim „Postfuchs“

1.700 Pakete pro Tag können in der neuen Postzustellbasis in Ybbs ab sofort in di e Region gebracht werden. Nach der Schließung der Postzustellbasis in Hofamt Priel und dem Ausbau der bestehenden Basis in Ybbs ist die Ybbser Zustellbasis mittlerweile im Vollbetrieb und Verteilzentrum der Post von Wieselburg bis ins Yspertal. Der ausgebaute Ybbser Zustellstandort wurde seitens der Post um 355 Quadratmeter erweitert. Die neue Postbasis ist nach einem modularen Design aufgebaut, wodurch in Zukunft flexibel auf geänderte Anforderungen reagiert werden kann. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde die Postbasis außerdem mit der notwendigen Infrastruktur für einen E-Fuhrpark ausgestattet. „Ich freue mich, dass die Post der Bedeutung von Ybbs als zentralem Knotenpunkt im Herzen Niederösterreichs Rechnung trägt. Durch die Erweiterung der Postbasis Ybbs wird unsere Stadt als Wirtschaftsstandort weiter aufgewertet“, zeigt sich die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner zufrieden.

Eine andere Veränderung betrifft die Post-Kundinnen und Kunden ab 16. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt wird die Firma Dekoelfe im ehemaligen Gamsjäger-Geschäft in der Wiener Straße die neue Post-Partnerstelle eröffnen. Die Eröffnung einer neuen Postpartner-Stelle wurde notwendig, da die Post die Schließung der bestehenden Post-Filiale in Ybbs bekanntgab – die staatliche Regulierungsbehörde RTR hatte keine Einwände. Die vorletzte Postfiliale im Bezirk, die letzte bleibt in der Bezirkshauptstadt Melk, schließt am 13. Oktober. „Ich habe mich für den Erhalt eingesetzt. Mit der Firma Dekoelfe ist es gelungen, einen erfahrenen Postdienst-Betreiber zu gewinnen“, erklärt Schachner die Veränderung.