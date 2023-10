Die Loosdorfer Kulturtage kommen

Die Mitglieder des Kulturvereins Loosdorf haben sich für die diesjährige Auflage der Kulturtage etwas Besonderes einfallen lassen. Den Auftakt macht der Multimediavortrag „Seidenstraße – Next Generation Marco Polo“ am Samstag, 14. Oktober. Im Bildungs- und Kulturzentrum erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über das Abenteuer der vier Melker. Der Kartenverkauf für den Vortrag bei der Firma Edtbrustner läuft bereits. Am Freitag, 20. Oktober, wird im Rahmen der Kulturtage zu einer Vernissage in den Alten Eiskeller geladen.

Am Mittwoch, 25. Oktober, steht im Gasthof Veigl das Wirtshausquiz auf dem Programm. Teams mit bis zu sechs Personen werden um Voranmeldung gebeten: kulturverein.loosdorf@aon.at. Am Sonntag, 19. November enden die Kulturtage mit einem Konzert in der Pfarrkirche. Judith und Gottfried Mandlburger präsentieren mit dem Ensemble 15.21 ein hochkarätiges Programm. An der Orgel: Franz Reithner.