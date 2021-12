Kultur-Comeback: Es weihnachtet in Pöchlarn

Heute Abend wird's stimmungsvoll im Pöchlarner „WiewerK“ in der Donaugasse: Am Freitag, 17. Dezember, startet um 20 Uhr das Konzert von „Treibholz & Trost – Es weihn1/8erlt sehr“. Und am Sonntag, 19. Dezember, lädt ab 10 Uhr das Mitmachkonzert für Kinder „Es hat sich halt eröffnet – Ein klingender Adventkalender mit Mäuschen Max“ ein.

Weitere Infos zu den beiden Spielterminen sowie zum Kartenverkauf finden Interessierte im Internet: www.echtkultur.at