Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 12. Juni



Melk: „Bleib Aktiv“ im BleibAktiv-Zentrum (Nibelungenlände 7), 9 bis 17 Uhr.



Mittwoch, 13. Juni



Melk: Wochenmarkt am Rathausplatz, 8 bis 13 Uhr.

Melk: Straßenmusik der Musikschule Region Schalla-burg in der Fußgängerzone, 15 bis 17 Uhr.

Kilb: Nachmittagstreff der Generation 50+ im Gasthaus Pitterle in Rametzberg, 14 Uhr.

Kilb: Fatimafeier mit Lichterprozession in der Pfarrkirche, 19 Uhr.

Kirnberg: Musikantentreffen am Hochsteinberg, ab 14 Uhr.

St. Martin-Karlsbach: Mundartlesung der N.Ö. Textwerkstatt in der Hengstberghütte, ab 18 Uhr.



Donnerstag, 14. Juni



Melk: „Luzifer“ — Theaterpremiere in der Wachauarena, 20.15 Uhr.

Pöchlarn: „MamaPapa-Sch(m)atz“ — Spieletreff in der Lebenswelt Familie, ab 9 Uhr.

Pöchlarn: Schmankerlmarkt am Kirchenplatz, 14 bis 18 Uhr.

Pöggstall: „Herrkulis“ — Kabarett mit Gernot Kulis in der Festhalle, 20 Uhr.



Freitag, 15. Juni



Melk: Dämmerschoppen mit der Stadtkapelle Melk am Rathausplatz, 19 Uhr.

Melk: „Luzifer“ — Theateraufführung in der Wachauarena, 20.15 Uhr.

Aggstein: Open Air — Austropop-Konzert mit Raphael Roan mit Band auf der Burgruine, 20 Uhr.

Bischofstetten: Sonnenwendfeuer mit Feuerwerk, veranstaltet von der JVP Bischofstetten, beim Hochbehälter in der Steinleiten, ab 20 Uhr.

Hürm: Sonnwendfeuer der Dorfjugend Inning bei der Koller-Halle, ab 18 Uhr.

Hürm: Sonnwendfeuer der Feuerwehrjugend Hürm bei der Thier-Halle, ab 19 Uhr.

Kilb: Tage der offenen Tür in der H.I.T. KG (Bühren 5), 10 bis 18 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Eröffnung des Bienenpavillons der Initiative „Bee Support, das Bienenschutzprojekt“ auf der Donaulände, ab 10 Uhr.

Leiben: Kultursommer Leiben: „100% Elvis“ — Konzert von Ron Glaser & The Ridin Dudes im Meierhofstadel des Schlosses, 20.30 Uhr.

Loosdorf: Tag der offenen Tür bei ARDEX in Loosdorf von 10 bis 16 Uhr.

Mank: Lauffestival mit Start am Rathausplatz, ab 17.30 Uhr.

Mank: Schulschlusssession — Best off der Musikschule Mank im Wirtshaus Beringer, ab 20 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Open Air des USV Münichreith am Sportplatz Münichreith (Kollnitz): ab 19.30 Uhr Unterhaltung mit Tom Stöckl, anschließend „Die Lauser“.

Neumarkt: See You: „Die Hasenbrücke“ — pädagogisches Kindermusiktheater mit dem „Team Sieberer“ im Freizeitzentrum, 16 Uhr, anschließend Kinderprogramm.

Pöchlarn: Evergreen-Tanzabend mit Live-Musik im Gasthaus Gramel, ab 19.30 Uhr.

Raxendorf: Sonnwendfeuer der Dorfgemeinschaft im Ort, abends.

Schallaburg: Sonnwendfeuer der Dorfgemeinschaft in Schallaburg, ab 19 Uhr.

Weiten: Seniorenstammtisch im Gasthaus Kremser, 15 Uhr.

Ybbs: Wochenmarkt am Hauptplatz, 14 bis 18 Uhr.

Yspertal: „Zimt und Koreander“ — Filmabend im Kino im Heimatmuseum, 19.30 Uhr.



Samstag, 16. Juni



Melk: Sonnwendfeuer des Sonnwendvereins beim Haus der Ruderunion, ab 18 Uhr.

Kilb: Tage der offenen Tür in der H.I.T. KG (Bühren 5), 10 bis 18 Uhr.

Loosdorf: Konzert der Musikkapelle Mauer iin der Ardex-Werkshalle, 19.30 Uhr.

Emmersdorf: Bezirksweisenblasen mit Musikantentreffen im Pfarrhof, ab 16 Uhr.

Hofamt Priel: Sonnwendfeier der Landjugend Persenbeug/Hofamt Priel mit Feuerwerk am Aussichtspunkt beim Friedenskreuz in Am Reitern, ab 20.30 Uhr.

Kirnberg: Konzert mit dem Chor „Sebranka“ (Brünn), veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, in der Pfarrkirche, 19.30 Uhr, anschließend Agape.

Klein-Pöchlarn: Sonnenwendfeuer, veranstaltet von der FF Klein-Pöchlarn, beim Skaterplatz auf der Donaulände, ab 20 Uhr.

Krummnußbaum: „Sonnenwende Nibelungengau“ mit Feuerwerk beim Jugendzentrum (Hafengelände), 18 Uhr.

Leiben, Ebersdorf: „Sonnwendfeuer Nibelungengau“, veranstaltet vom Fischereiverein Petri Heil, im Steinbruch Ebersdorf, ab 19 Uhr.

Mank: Manker All Star Circus Vol. 8, veranstaltet vom Kulturverein Beserlpark, ab 15 Uhr mit „Kulinarische Welt in Mank“ — Benefizveranstaltung vom Verein Lichtblick, im Plamoserhof, ab 17 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 8.30 bis 12 Uhr.

Maria Taferl: offizielle Eröffnung der neu gestalteten Südseite in Maria Taferl mit Musik, ab 17 Uhr, Nibelungensonnwendfeuer mit Feuerwerk, ab 22 Uhr.

Neumarkt: Tag der Blasmusik des Musikvereins im Ort, ganztägig.

Neumarkt: See You: „Hypochondria — Alles wird (wieder) gut!“ — Kabarett mit Bauchreden und Zaubershow mit „Tricky Niki“ im Freizeitzentrum, 20 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: Sonnwendfeier mit Feuerwerk auf der Donaulände in Persenbeug, ab 20 Uhr, und am Sportplatz Gottsdorf, ab 22 Uhr.

Pöchlarn: Nibelungensonnwendfeier mit Feuerwerk auf der Nibelungenwiese auf der Donaulände, ab 20 Uhr.

Pöggstall, Würnsdorf: Sonnwendfeuer des Markterneuerungsvereins in Würnsdorf, ab 19.30 Uhr.

Raxendorf, Heiligenblut: Sonnwendfeuer in Heiligenblut, abends.

Ruprechtshofen: „Fest für Alle“ zum 50. Geburtstag von Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer im Innenhof des Gemeindeamtes, ab 15 Uhr.

St. Martin-Karlsbach: Sonnwendfeuer der Naturfreunde mit Klangfeuerwerk am Mehlberg in Ennsbach, ab 19 Uhr.

Texing: Sonnwendfeuer der Pfarre Texing in Rosenbichl, abends.

Weiten: „Was mein Herz bewegt“ — Benefizveranstaltung für die Kircheninnenrenovierung, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, in der Pfarrkirche, 19.30 Uhr.

Ybbs: Konzert mit „friends5live“ — Konzert in Danis Milchbar, abends.

Ybbs: „Feuerzauber Nibelungengau“ — Sonnwendfeuer an der Donaulände, 18 Uhr.

Yspertal: Sonnwendfeuer des Sportvereins am Sportplatz, ab 20 Uhr.



Sonntag, 17. Juni



Melk: Pfarrkaffee im Pfarrhof, ab 10.45 Uhr.

Melk: „Herrkulis“ — Kabarett mit Gernot Kulis in der Wachauarena, 20.15 Uhr.

Artstetten-Pöbring: Musikantenstammtisch im Gasthaus Hirsch in Pöbring, ab 15 Uhr.

Emmersdorf: Mineralienschau mit Flohmarkt und Tag der offenen Tür in der Mineraliensammlung Leitner (Donaustraße 8), 9 bis 16 Uhr.

Golling: Pfarrfest: 10 Uhr Festmesse in der Kirche, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Golling und Kinderprogramm auf der Pfarrwiese.

Kilb: Tag der Blasmusik, ab 6 Uhr.

Kilb: Eröffnung im „Mini Treff“ – Kindergarten Kilb, 14 Uhr Segnung und Eröffnung, anschließend Tag der offenen Tür.

Mank: Tag der Blasmusik der Stadtkapelle mit Weckruf im Zentrum, ab 6 Uhr.

Maria Laach: „Stop Playing“ — Orgelkonzert mit Wolfgang Mitterer in der Wallfahrtskirche, 17 Uhr.

Raxendorf: Dorffest in Zeining, ganztägig.

Schallaburg: Vortrag „Versunkene Schätze. Die Unterwasserarchäologie als Spiegel der Beziehungen zwischen Byzanz und dem Westen“ mit Alkiviadis Ginalis auf der Schallaburg, 14 Uhr.

Texing: Bergmesse des Alpenvereins am Grüntalkogel, musikalisch umrahmt von den „Mostviertler Blechmusikanten“, 12 Uhr.

Ybbs, Säusenstein: Dorffest des ÖKB am Parkplatz in Säusenstein, ab 10 Uhr.

Zelking-Matzleinsdorf: Pfarrkaffee im Pfarrstadl, ab 9.45 Uhr.



Montag, 18. Juni



Bischofstetten: Schlusskonzert der Musikschule im Gasthof Sterkl, 18.30 Uhr.

Mank: Baby-Treff im Rathaus (Sitzungssaal), ab 9.30 Uhr.

Mank: „Treffpunkt Tanz“ des Kneipp Aktiv-Clubs im Marienheim, 17 Uhr.



Dienstag, 19. Juni



Melk: „Bleib Aktiv“ im BleibAktiv-Zentrum, 9 bis 17 Uhr.

Leiben: Kinderbasteln der Kinderfreunde für Kinder ab vier Jahren, Jugendraum der Gemeinde, ab 15 Uhr. Anmeldung: ( 0676/5880333.