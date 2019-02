Top-Events im Bezirk Melk .

Primetime-Filmnacht in Tracht

Der Bezirksball der Landjugend und des Bauernbundes Bezirk Ybbs findet traditionell am Rosenmontag, 4. März, in der Stadthalle statt. Unter dem Motto „Prime Time — Filmnacht in Tracht“ werden die Ballgäste in eine Nacht der Filme entführt. Die Landjugendmitglieder eröffnen die Ballnacht um 20.30 Uhr mit der Polonaise unter der Leitung von Linda Wenzl. Bei musikalischer Umrahmung durch die Donaupiraten können die Besucher das Tanzbein schwingen oder in der Weinbar ein Glas Wein genießen. In der Disco-Bar wird dieses Jahr erstmals DJ Synex für gute Stimmung sorgen. Zu Mitternacht findet die Auflösung des Schätzspiels mit vielen tollen Preisen statt und im Rahmen der Mitternachtseinlage darf sich das Publikum auf einen „Filmeabend“ der ganz besonderen Art freuen.

Faschingsdienstag in Melk

Der Melker Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 5. März, zieht ab 14 Uhr vom Löwenpark durch die Wienerstraße und die Altstadt zum Hauptplatz. Zirka 25 toll gestaltete Gruppen können von den Besuchern bewundert werden. Die Melker Gastronomen verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Schmankerln. Im Anschluss geht es auf der Partymeile bei der bereits berühmten Umzugsparty rund. Getanzt wird dann beim Gschnas in der Tischlerei Kulturwerkstatt Melk, veranstaltet von Zunftzeichen, Wirtschaftsverein und Tischlerei, in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk ab 18 Uhr. Für Tanzmusik sorgt die Band „Sharona“.

Umzug und närrisches Treiben

Am Faschingsdienstag, 5. März sind in Loosdorf wieder die Narren unterwegs. Fahrzeuge und Gruppen der Vereine starten um 14 Uhr von der Waagstraße, am EKZ-Platz werden das originellste Fahrzeug, die größte oder originellste Gruppe und die beste Einzelmaske prämiert. Der Abschluss des närrischen Treibens wird dann bei Discoklängen am EKZ-Platz gefeiert. Ein Faschingsausklang, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.