Nach den Sonnwendfeiern am vergangenen Wochenende in der Wachau starten an diesem Wochenende vielerorts die Sonnwendfeiern im Nibelungengau. Die hunderten Besucherinnen und Besucher dürfen sich dabei neben Sonnwendfeuern auch über zahlreiche Feuerwerke und ein wahres Lichtermeer an Fackeln freuen.

Die Feuer können dabei von den Donauschiffen, aber auch von den einzelnen Gemeinden beobachtet werden. Im Rahmen des „Feuerzauber Nibelungengau“ finden die traditionellen Sonnwendfeiern etwa in Leiben, Pöchlarn, Klein-Pöchlarn, Krummnußbaum, Ybbs oder Persenbeug statt.