Stadthalle Ybbs: Der Motor stottert

Die Ybbser Stadthalle ist ein Schmückstück entlang der Donau. Ein Schmuckstück aber, dass laut kritischen Stimmen zu wenig beworben und genutzt wird. Ein Umstand, den die Ybbser ÖVP bereits seit Monaten kritisiert.

Vor Beginn der Umbauarbeiten waren rund 70 Veranstaltungen pro Jahr das Ziel. Bis zum Ende des Sommers waren es bisher etwas mehr als 50 Events. Für den Herbst hofft die Stadt auf eine Besserung der Situation durch die Coronapandemie. Bei den Veranstaltungen miteinberechnet werden dabei aber auch Seminare oder Privatevents.

„Es ist noch viel Luft nach oben.“

Und genau bei solch einem Seminar soll es im August zu massiven Kommunikationsproblemen zwischen Stadtgemeinde und Stadthallenpächterin Hannah Neunteufel gekommen sein. So soll Neunteufel erst am Tag vor dem Event über das Seminar mit rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern informiert worden sein. Die Folge: Ein Catering im herkömmlichen Sinn konnte nicht stattfinden, die Gäste − jeder Gast war Selbstzahler − mussten ins Restaurant für Essen und Trinken wandern. Am Abend fanden sich die Teilnehmenden in verschiedenen Restaurants der Stadt − anstelle beim gemeinsamen Essen in der Stadthalle. Ein Umstand, der auch bei Neunteufel für Unmut gesorgt haben soll. Nachgefragt bei Neunteufel will diese die Situation und die Kommunikation mit der Gemeinde nicht öffentlich kommentieren, aber: „Es ist noch viel Luft nach oben.“

Gegenüber der NÖN gibt auch Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) zu, dass beim betroffenen Event nicht alles einwandfrei gelaufen sei. „Der Veranstalter war aber dennoch begeistert und hat für weitere Termine gebucht. Es gab ein paar Anlaufschwierigkeiten, da wir das erste Mal Selbstzahler hatten“, erklärt Schachner.

Schachner will noch mehr kommunizieren

Dass es Probleme in der Kommunikation zwischen Stadthallengastropächterin und Stadtgemeinde gibt − wie von einigen Veranstaltern behauptet −, glaubt Schachner nicht: „Wir haben einen gemeinsamen Kalender, wo alle Veranstaltungen eingetragen sind. Ja, wir müssen noch mehr kommunizieren, aber die Veranstaltungen laufen jetzt richtig an.“

Von „Irrsinn“ spricht ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer. „Die Informationsflüsse müssen stimmen. Es gehören alle Beteiligten an einen Tisch, um bei der Stadthalle noch zu retten, was es noch zu retten gibt.“ Kratzer plädiert dafür, die Stadthallengastro zu unterstützen und diese nicht in der „Luft hängen zu lassen.“ „Wir haben mit zwei Events pro Woche gerechnet, dort sind wir bei Weitem nicht“, mahnt Kratzer und fordert abermals ein professionelles Stadthallen-Marketing.

Ein solches Stadthallen-Marketing wurde zuletzt auch beschlossen. Dass die Vergabe ausgerechnet an Wirtschaftsstadtrat Christoph Fritz und sein IT-Center ging, sorgte aber vor allem bei der ÖVP für Unverständnis. Zudem gab es hier ebenfalls Anlaufschwierigkeiten: Da ein weiteres Angebot fehlte, wurde der erste Beschluss vertagt, erst im zweiten Anlauf erhielt Fritz den Zuschlag.

„Wir haben vielfältige Kompetenzen.“

Ob Fritz mit seinem IT-Center samt der Geschäftsfelder Softwareentwicklung, Social Media und Webdesign überhaupt für ein Stadthallenmarketing geeignet ist? „Ja“, sagt Fritz und verweist darauf, dass seine Firma sich seit 15 Jahren auf die Betreuung von Gemeinden spezialisiert hat. „Wir haben vielfältige Kompetenzen. Das Geschäftsfeld des Unternehmens ist auf der Website auf spezielle Bereiche eingeschränkt, weil wir unsere Kompetenzen im Bereich der Softwareentwicklung hervorheben wollen.“ Vonseiten der ÖVP sei Fritz zudem keine Kritik bekannt: „Ich berichte im Ausschuss und bei Besprechungen auf der Gemeinde regelmäßig über den Stand der Dinge.“

Ein schlechtes Bild aufgrund der abermaligen Verschränkung zwischen seinem Unternehmen und der Stadtgemeinde sieht Fritz hingegen nicht: „Es gibt natürlich immer wieder Verschränkungen, die gibt es aber auch bei der ÖVP, da dort einige ebenso einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen.“ Schützenhilfe bekommt Fritz von Stadtchefin Schachner. „Christoph war der Einzige, der ein Gesamtkonzept vorgelegt hat. Das war wichtig, weil wir es nur einmal bei der Dorf- und Stadterneuerung abrechnen können“, sagt Schachner, die betont, dass bereits ein Fotoshooting und ein Folder umgesetzt wurden.

Skepsis über Situation herrscht bei ÖVP

Skeptischer sieht die Situation die ÖVP. Dort beobachtet man aktuell genau die Tätigkeit von Fritz. „Wir prüfen erste Ergebnisse, nur leider wurde bis jetzt nichts geliefert. Eigentlich wollten wir nach dem Sommer evaluieren“, meint Kratzer. Für den ÖVP-Stadtparteichef ist ein Problem, dass Fritz als zuständiger Stadtrat auch den Auftrag erhalten hat, ein anderes ist zudem aber, dass Fritz derzeit auch die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde mit seinem IT-Center übernommen hat. Beide Probleme sollen laut Schachner behoben werden: Aktuell sucht die Gemeinde einen Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit und jemanden für das Marketing der Stadthalle.

Tue Gutes, rede darüber

