Stadthalle Ybbs: Jubel, Trubel und Heiterkeit

Direkt an der Donaulände in unmittelbarer Nähe zur Schiffsanlegestelle gelegen, bietet die Stadthalle Ybbs nach der Generalsanierung und mit ihren vielseitig nutzbaren Räumlichkeiten eine moderne Bühne für Kulturevents, Veranstaltungen und festliche Ereignisse. Dank zahlreicher individueller Setups, hervorragender technischer Betreuung und einem exzellenten Catering ist die Stadthalle zugleich die perfekte Business Location für Kongresse, Messen oder Seminare.

Die luftige Architektur und die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten gewähren nicht nur einen grandiosen Blick auf das rege Treiben auf der Donau, sondern auch in die umliegende malerische Landschaft des Nibelungengaus mit dem Schloss Persenbeug und der Basilika Maria Taferl. Durch den Umbau wurde auch das Platzangebot erweitert: So finden jetzt bis zu 1.200 Personen auf drei barrierefrei erreichbaren Ebenen Platz. Großzügige Terrassen, Balkone und Freiflächen sind individuell bespielbar und bieten Raum für Events unterschiedlichster Größe und Ausgestaltung.

In den beiden Hauptfoyers befinden sich modern ausgestattete Barbereiche, die bei Konzerten und Aufführungen in den Pausen eine Versorgung ohne Wartezeiten gewährleisten. Der Bühnenbereich wurde so konzipiert, dass ein direkter Zu- und Abgang der Künstlerinnen und Künstler durch einen getrennten Zugang erfolgen kann. Der Backstage-Bereich mit den Künstlergarderoben wurde ebenso modernisiert sowie ansprechend eingerichtet und verfügt neben sanitären Einrichtungen auch über einen kleinen Küchenbereich.

Beste kulinarische Versorgung garantiert das neue mehrfach prämierte Stadthallen-Restaurant „Der Gute Fang“ sowie das Bistro „Fischbar“ unter der Ägide von Küchenchef Jakob Neunteufel, direkt an der Donau.

