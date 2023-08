Brand im öffentlichen WC in St. Leonhard: Jetzt ermittelt die Polizei

Blaulichteinsatz im Ortskern St. Leonhards: Am vergangenen Donnerstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand ins Ortsgebiet alarmiert. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass in der öffentlichen WC-Anlage ein Mistkübel Feuer gefangen hatte. Umgehend rüstete sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten aus und begann mit der Brandbekämpfung. Die Florianis hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Wie es zu dem Brand kam, ist nun Gegenstand von Ermittlungen: Die Polizei wurde nach dem Brand in der Anlage eingeschaltet.

