Nach Bluttat in Melk: Herkunft der Waffe geklärt

Laut ORF NÖ soll ihm ein Mann aus dem Ort diese gegeben haben. In Zusammenhang mit der Bluttat sei eine Person identifiziert worden, von der der Beschuldigte laut eigenen Angaben die Waffe bekommen habe, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, auf Anfrage. Die Person habe nun Suizid begangen. Das Haus des Mannes wurde durchsucht.

Im Gebäude wurden laut ORF NÖ am Dienstag Waffen entdeckt - wie viele und welche aufgefunden wurden und vor allem, ob der Mann diese oder zumindest einen Teil davon illegal besessen hatte, sei unklar. Das Ergebnis der Durchsuchung werde in einigen Wochen vorliegen, sagte Bien.

Der 42-Jährige hatte die Waffe illegal besessen. Er war laut Polizei geständig, den Lebensgefährten seiner Mutter erschossen zu haben. Der Beschuldigte hatte sich danach stundenlang auf dem Dachboden des Hauses in Melk verschanzt.

Laut Polizeiangaben hat der Mann noch während dieser Verhandlungsphase plötzlich mehrmals auf Mitglieder des Einsatzkommandos Cobra gefeuert. In der Folge hätten die Beamten Schüsse in Richtung des 42-Jährigen abgegeben - „aus offensichtlicher Notwehr“, wie von der Exekutive betont wurde.

Der letztlich festgenommene Beschuldigte dürfte einen Streifschuss im Brustbereich erlitten haben und auch an der rechten Hand getroffen worden sein. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Über den 42-Jährigen wurde U-Haft verhängt.

Mord Bluttat in Melk: Untersuchungshaft über Beschuldigten verhängt

Tragödie Bluttat: Nächsten Tage sollen Licht ins Dunkel zu Motiv bringen

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.