Wohnhausbrand in Pöchlarn hinterlässt großen Schaden - und Fragen

„Von außen sieht man's gar nicht so“, sagt Barbara Kainz, „aber der Schaden am Gebäude ist enorm. Bei der Begehung vor Ort war von einem Schaden in der Höhe von 70.000 bis zu 100.000 Euro die Rede.“ Der Wohnhausbrand vergangene Woche hinterließ gehörige Spuren, wie die ÖVP-Bürgermeisterin Pöchlarns schildert. Und in dieser Causa sind auch noch andere Fragen offen. Etwa jene der Brandursache: Ein 59-jähriger Bewohner des Hauses steht unter Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein.

„Der Beschuldigte befindet sich in U-Haft“, informiert Leopold Bien seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf NÖN-Anfrage. Wie er betont, werde nun ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit und Gefährlichkeit eingeholt.

Beim Brand am Montagabend der Vorwoche trugen zwei Personen leichte Rauchgasvergiftungen davon, das gesamte Wohnhaus wurde von den Einsatzkräften evakuiert. Insgesamt konnten laut Feuerwehr acht Personen gerettet werden, unter ihnen befand sich auch ein Kind.

Für eine Nacht mussten einige Bewohnerinnen und Bewohner in Ersatzquartieren untergebracht werden. „Mittlerweile sind sie wieder zurück im Wohnhaus“, informiert Stadtchefin Kainz.